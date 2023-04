வெற்றிகரமாக டேக் ஆஃப் ஆகி, நிமிடங்களில் வெடித்துச் சிதறிய ஸ்டார்ஷிப்

உலக பணக்காரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க்-இன் ஸ்டார்ஷிப் இதுவரை உருவாக்கப்பட்டதிலேயே மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் அளவில் பெரிய ராக்கெட் ஆகும். ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவம் உருவாக்கி இருக்கும் இந்த ராக்கெட் மனிதர்களை நிலவு மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த ராக்கெட்டின் முதல் சோதனை ஓட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ராக்கெட் ஏவுதளத்தில் இருந்து ஸ்டார்ஷிப் ராக்கெட் முதல் முறையாக சோதனை அடிப்படையில் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. அதன்படி ராக்கெட் டேக் ஆஃப் ஆகி முதல் மூன்று நிமிடங்கள் கழித்து, அதன் பூஸ்டரில் இருந்து தனியே பிரிய வேண்டும். எனினும், ராக்கெட் தொடர்ச்சியாக சுழன்று, அதன்பின் நடுவானில் வெடித்துச் சிதறியது.

இந்திய நேரப்படி இரவு 7.03 மணிக்கு விண்ணில் டேக் ஆஃப் ஆன ஸ்டார்ஷிப் ராக்கெட் சில நிமிடங்களில் வெடித்து சிதறியது. முதல் சோதனை ஓட்டம் தோல்வியுற்றதை தொடர்ந்து, சில மாதங்களில் அடுத்த சோதனை நடைபெறும் என்று எலான் மஸ்க் தெரிவித்துள்ளார்.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK