      சீனாவில் நிலநடுக்கம்: 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவு
      சீனா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Dec 2025 8:43 PM IST
      • சீனாவில் இன்று மதியம் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
      • இந்த நிலநடுக்கம் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவானது.

      பீஜிங்:

      சீனாவில் இன்று உள்ளூர் நேரப்படி மதியம் 1.17 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

      இந்த நிலநடுக்கம் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவானது என தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தை 2 மில்லியன் மக்கள் உணர்ந்தனர்.

      சீனாவின் கிர்கிஸ்தான்-ஜின்ஜியாங் எல்லைக்கு அருகிலுள்ள அக்கி மாவட்டத்திற்கு அருகில் 10 கி.மீ. ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

      நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேத விவரங்கள் வெளியாகவில்லை.

