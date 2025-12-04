என் மலர்
உலகம்
சீனாவில் நிலநடுக்கம்: 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவு
- சீனாவில் இன்று மதியம் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
- இந்த நிலநடுக்கம் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவானது.
பீஜிங்:
சீனாவில் இன்று உள்ளூர் நேரப்படி மதியம் 1.17 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
இந்த நிலநடுக்கம் 6.2 ரிக்டர் அளவில் பதிவானது என தேசிய நிலநடுக்கவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தை 2 மில்லியன் மக்கள் உணர்ந்தனர்.
சீனாவின் கிர்கிஸ்தான்-ஜின்ஜியாங் எல்லைக்கு அருகிலுள்ள அக்கி மாவட்டத்திற்கு அருகில் 10 கி.மீ. ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.
நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேத விவரங்கள் வெளியாகவில்லை.
