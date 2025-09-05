என் மலர்tooltip icon
      உலகம்

      இலங்கையில் பஸ் கவிழ்ந்து பயங்கர விபத்து - 15 பேர் உயிரிழப்பு
      இலங்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 10:42 PM IST
      • ஊவா மாகாணத்தில் உள்ள பதுளை மாவட்டத்தில் நடந்த பஸ் விபத்தில் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.
      • உயிரிழந்த 15 பேரில் 9 பேர் பெண்கள் ஆவர்.

      வியாழக்கிழமை இரவு, சுற்றுலா சென்று திரும்பிக்கொண்டிருந்த 30 க்கும் மேற்பட்டோர் பயணித்த பஸ் சாலையில் இருந்து விலகி பல நூறு மீட்டர் ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்தது.

      இதில் உயிரிழந்த 15 பேரில் 9 பேர் பெண்கள் ஆவர். மேலும் காயமடைந்த 16 பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

      அவர்களில் சிலர் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

      இலங்கை சாலை விபத்து Sri Lanka road accident 
