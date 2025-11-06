என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      போஸ்னியாவில் சோகம்: முதியோர் இல்லத்தில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் சிக்கி 11 பேர் பலி
      X
      போஸ்னியா

      போஸ்னியாவில் சோகம்: முதியோர் இல்லத்தில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் சிக்கி 11 பேர் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Nov 2025 12:58 AM IST
      • முதியோர் இல்லத்தின் 7-வது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
      • வயதானவர்கள், உடல்நலம் பாதித்தவர்கள் வெளியேற முடியாமல் தவித்தனர்.

      சரஜெவோ:

      தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான போஸ்னியா ஹெர்சகோவினாவில் உள்ள முதியோர் இல்லத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் உடல் கருகி 11 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

      போஸ்னியாவின் வடகிழக்குப் பகுதியில் உள்ள துஸ்லா நகரத்தில் அமைந்துள்ள முதியோர் இல்லத்தின் 7-வது தளத்தில் நேற்று முன்தினம் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சிக்கிக் கொண்ட வயதானவர்கள், உடல்நலம் பாதித்தவர்கள் தாங்களாக வெளியேற முடியாமல் தவித்தனர்.

      தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்று தீயை அணைத்தனர். அதற்குள் தீ வேகமாகப் பரவியதால், உடல் கருகி 11 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மீட்புப்பணியில் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.

      மின்கசிவால் தீ விபத்து நடந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. தீவிபத்து குறித்து தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது.

      Bosnia Fire போஸ்னியா தீ விபத்து 
      Next Story
      ×
        X