      லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான பேருந்து - 17 குழந்தைகள் உட்பட 71 பேர் உயிரிழப்பு
      ஆப்கானிஸ்தான்

      லாரி மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான பேருந்து - 17 குழந்தைகள் உட்பட 71 பேர் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Aug 2025 9:02 AM IST
      • காபூலை நோக்கிப் பயணித்த பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது.
      • பேருந்து விபத்துக்குள்ளாகி தீப்பிடித்து எரியும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

      ஆப்கானிஸ்தானின் மேற்கு ஹெராத் மாகாணத்தில் ஒரு பயணிகள் பேருந்து, லாரி மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதி தீப்பிடித்து எரிந்ததில் 17 குழந்தைகள் உட்பட 71 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

      ஈரானில் இருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட ஆப்கானியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு, எல்லையைக் கடந்து காபூலை நோக்கிப் பயணித்த பேருந்து விபத்துக்குள்ளானது. பேருந்தில் பயணித்த அனைத்து பயணிகளும் இஸ்லாம் காலாவில் வாகனத்தில் ஏறிய புலம்பெயர்ந்தோர் என்று அம்மாகாண அரசு செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

      பேருந்து விபத்துக்குள்ளாகி தீப்பிடித்து எரியும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.



      Afghanistan Bus Accident Dead ஆப்கானிஸ்தான் பேருந்து விபத்து தீவிபத்து பலி 
