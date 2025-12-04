என் மலர்
ஏன் Term காப்பீடு மிகவும் பிரபலமான ஆயுள் காப்பீட்டு வகையாக உள்ளது?
- டேர்ம் காப்பீடு என்பது தற்போது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான ஆயுள் காப்பீட்டு வடிவமாக மாறியுள்ளது.
- முக்கியமாக இணையத்தின் மூலம் காப்பீடு வாங்கும்போது பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.
இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத சம்பவங்கள் எப்போது நேரும் என்பதை யாராலும் முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாது. குடும்பத்தின் நிதி பாதுகாப்பு என்பது வாழ்க்கையின் அடிப்படை தூண்களில் ஒன்று.
அந்தப் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்கான மிகச் சிறந்த வழிகளில் ஒன்று கால காப்பீட்டுத் திட்டம் ஆகும். குறிப்பாக, குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக பாதுகாப்பு வழங்கும் தன்மை காரணமாக, டேர்ம் காப்பீடு (Term Insurance) என்பது தற்போது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான ஆயுள் காப்பீட்டு வடிவமாக மாறியுள்ளது.
அதோடு, ஆன்லைன் காப்பீட்டு தளங்களின் வளர்ச்சியால், பலரும் சில நிமிடங்களில் ACKO Term Insurance போன்ற திட்டங்களை ஒப்பிட்டு வாங்க முடிகிறது.
கால அடிப்படையிலான காப்பீடு என்றால் என்ன?
காலகட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாதுகாப்பு வழங்கும் வாழ்க்கை காப்பீட்டை கால காப்பீடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் வரை பாதுகாப்பு அளிக்கும் ஒப்பந்தமாகும். அந்தக் காலத்திற்குள் காப்பீடு வாங்கிய நபர் உயிரிழந்தால், அவரது குடும்பத்தினருக்கு முன்னதாக ஒப்புக்கொண்ட தொகை வழங்கப்படும்.
இது ஒரு முதலீட்டு திட்டம் இல்லாததால், முழுக்க முழுக்க பாதுகாப்பையே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதனால் பிரீமியம் குறைவாகவும் பாதுகாப்பு அதிகமாகவும் இருக்கும். குடும்பத்திற்கு நிதிச் சுமை ஏற்படாமல் காக்கும் மிக வலுவான ஓர் ஆதாரமாக இது செயல்படுகிறது.
ஏன் டேர்ம் காப்பீடு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது?
குறைந்த செலவில் அதிக பாதுகாப்பு
மற்ற வாழ்க்கை காப்பீட்டு திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கால காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகை மிகவும் குறைவு. காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு முதலீட்டு சுமை இல்லாததால், முழு பாதுகாப்பையும் சிறிய பிரீமியத்தில் வழங்க முடிகிறது.
உதாரணமாக, மாதம் சில நூறு ரூபாய்களில் கூட ஒரு குடும்பம் கோடிக்கணக்கான பாதுகாப்பை பெற முடியும். இதுவே இந்த திட்டத்தை சாதாரண வருமானம் உள்ளவர்கள் முதல் நடுத்தர குடும்பங்கள் வரை அனைவருக்கும் ஏற்றதாக மாற்றுகிறது.
குடும்பத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பு
ஒரு குடும்பத்தின் வருமானம் வழங்கும் நபர் திடீரென இல்லாமல் போனால், அது ஒரு பெரிய உணர்ச்சி இழப்பாக மட்டுமல்லாமல் நிதி ரீதியாகவும் பெரும் சுமையாகிவிடும்.
கால காப்பீடு இருப்பதால் குடும்பம்:
●தினசரி வாழ்க்கைச் செலவு
●வீட்டுக் கடன் தொகை
●குழந்தைகளின் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செலவுகள்
●அவசர மருத்துவச் செலவுகள்
●நெருக்கடி நேர நிதித் தேவைகள்
இவற்றை சமாளிக்க தேவையான பாதுகாப்பு பெறும்.
அத்தகைய பாதுகாப்பு இல்லாத குடும்பங்கள் மிகப்பெரிய சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
வெளிப்படையான ஒப்பந்தம்
இந்த திட்டம் முழுக்க பாதுகாப்பைக் மட்டுமே வழங்குவதால், இதில் மறைமுக நிபந்தனைகள் இல்லை. எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வளவு பாதுகாப்பு கிடைக்கும், claim செய்யும்போது என்ன செய்ய வேண்டும், எத்தகைய ஆவணங்கள் வேண்டும் ஆகிய தகவல்கள் தெளிவாக இருக்கும்.
இதனால் குழப்பமும் தவறான புரிதலும் இல்லாமல், வாடிக்கையாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் தேர்வு செய்ய முடிகிறது.
கிளைம் வழங்கும் விகிதம் உயர்வு
இன்றைய காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் கிளைம் வழங்கும் விகிதத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையைப் பெற்று வருகின்றன.
இது வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கின்றது. குடும்பம் claim செய்யும்போது தாமதம் இல்லாமல் நிதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை அதிகாலமானவர்களை இந்த காப்பீடு வாங்க தூண்டும் முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
சரியான கால காப்பீட்டு திட்டத்தைத் தேர்வு செய்வதற்கு முன் கவனிக்க வேண்டியவை
காப்பீட்டு தொகை
இது திட்டத்தின் மைய அம்சம். குடும்பத்தின் எதிர்கால நிதி தேவைகளைப் பாதுகாக்கும் அளவிற்கான பாதுகாப்பு தொகையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். வருட வருமானத்தின் குறைந்தது பத்து முதல் பதினைந்து மடங்கு வரை பாதுகாப்பு வைத்துக்கொள்வது நல்லது.
காப்பீட்டு காலம்
உங்கள் வயது மற்றும் நிதி பொறுப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு காலத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இளம் வயதில் வாங்கினால் பிரீமியம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். வயது அதிகரிக்கும்போது பிரீமியம் அதிகரிக்கும்.
பிரீமியம் தொகை
உங்கள் குடும்ப வருமானத்திற்கும் மாதாந்திர செலவுகளுக்கும் பொருந்தும் அளவில் பிரீமியத்தைச் செலுத்தக்கூடிய திட்டத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பலர் பிரீமியம் அதிகம் என தவறாக நினைக்கும் போதிலும், உண்மையில் இந்த திட்டம் மிகவும் ஏற்றது.
கூடுதல் பாதுகாப்பு (ரெய்டர்) சேர்த்தல்
தீவிர நோய் பாதுகாப்பு, விபத்து மரண பாதுகாப்பு, வருமான மாற்று பாதுகாப்பு போன்றவை சேர்த்தால் குடும்பத்திற்கு கூடுதல் நன்மை கிடைக்கும்.
கிளைம் வழங்கும் விகிதம்
உயர்ந்த கிளைம் விகிதம் கொண்ட நிறுவனத்தைத் தேர்வு செய்வது குடும்பத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும்.
நிறுவனத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் சேவை
காப்பீட்டு நிறுவனம் எவ்வளவு விசுவாசத்துடன் செயல்படுகிறது, வாடிக்கையாளர் சேவை எப்படி உள்ளது, claim செய்யும் போது ஆதரவு கிடைக்குமா என்பதைப் பாருங்கள்.
ஏன் பலரும் இணையத்தின் மூலம் டேர்ம் காப்பீடு வாங்குகின்றனர்?
நவீன காலத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் life insurance online வாங்குவதையே விரும்புகிறார்கள், ஏனெனில் அதில் வேகமும் வசதியும் அதிகம், செலவும் குறைவு. இதற்கு முக்கிய காரணம், டிஜிட்டல் வழியில் கிடைக்கும் வசதியும் வெளிப்படைத்தன்மையும். முன்னொரு காலத்தில் காப்பீடு வாங்குவதற்கு முகவரை சந்திக்க வேண்டும், பல ஆவணங்களை உடன் கொண்டு செல்ல வேண்டும், பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இன்று அது சில நிமிடங்களுக்குள் முடியும் தன்மைக்கு மாறியுள்ளது.
முக்கியமாக இணையத்தின் மூலம் காப்பீடு வாங்கும்போது பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன:
திட்டங்களை ஒரே இடத்தில் ஒப்பிடும் வசதி
ஒரே இணையப் பக்கத்தில் பல நிறுவனங்களின் கால காப்பீட்டு திட்டங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். பாதுகாப்பு தொகை, பிரீமியம், காலம், நிபந்தனைகள், கூடுதல் பாதுகாப்புகள் போன்றவற்றை ஒரே பார்வையில் அறிந்து கொண்டு முடிவு எடுக்க இயலும். இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு பொருத்தமானதாகவும், பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றதாகவும் உள்ள திட்டத்தை எளிதில் தேர்வு செய்ய முடிகிறது.
ஆவணங்களை எளிதில் பதிவேற்றும் சுலபம்
இணையத்தின் மூலம் ஆவணங்களை சில நொடிகளில் பதிவேற்ற முடியும். அடையாள அட்டை, முகவரி சான்று, புகைப்படம் போன்றவை தனித்தனி அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் வீட்டிலிருந்தே சமர்ப்பிக்கலாம். இதனால் நேரம் மிச்சமாகும்.
முழு செயல்முறை வெளிப்படையானது நிபந்தனைகள், வரம்புகள், விலக்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் தெளிவாக இணையத்தில் காண்பிக்கப்படுவதால் குழப்பம் ஏற்படாது. முகவர் கூறும் தகவலையே மட்டும் நம்ப வேண்டிய நிலை இல்லாமல், ஒவ்வொரு தகவலையும் நேரடியாக புரிந்து கொண்டு முடிவு செய்யலாம்.
இந்த வெளிப்படைத்தன்மை பலரையும் இணைய வழியை விரும்ப வைக்கிறது.
நடுவண் முகவர் கட்டணம் இல்லாததால் செலவு குறைவு
இணையத்தின் மூலம் நேரடியாக நிறுவனம் இருந்து திட்டத்தை வாங்கும் போது நடுவண் முகவர் கமிஷன் இருக்காது. இதனால் பிரீமியம் தொகை மேலும் குறைவாக இருக்கும். குறைந்த செலவில் அதிக பாதுகாப்பு கிடைப்பது பெரிய நன்மையாகும்.
விரைவான அங்கீகாரம்
முன்னொரு காலத்தில் காப்பீடு அங்கீகரிப்பதற்கு பல நாட்களோ வாரங்களோ எடுத்துக்கொள்ளும். இப்போது e-KYC செயல்முறை மூலம் சில மணிநேரங்களில் அல்லது சில சமயங்களில் சில நிமிடங்களிலேயே அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது. இதனால் பாதுகாப்பு அவசியம் உள்ளவர்கள் உடனடியாக திட்டத்தைப் பெறலாம்.
முழுநேர வாடிக்கையாளர் சேவை
வரிகள், நிபந்தனைகள், claim செயல்முறை போன்றவற்றை பற்றி சந்தேகம் எழும்போது 24 மணி நேரமும் உதவி கிடைக்கிறது. வாடிக்கையாளர் சேவை எப்போதும் கிடைப்பதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது.
அணுகுவதற்கும் மேலாண்மை செய்வதற்கும் சுலபம்
இணையத்தில் வாங்கிய காப்பீட்டுகளை:
●புதுப்பிக்க
●பிரீமியம் செலுத்த
●ஆவணங்களைப் பதிவிறக்க
●மாற்றங்களைச் செய்ய
●claim நிலையைச் சரிபார்க்க
எல்லாம் மொபைல் கைப்பேசியில் இருந்து கூட செய்ய முடியும். இதனால் நேரில் அலுவலகத்தில் சென்று உட்கார வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் விடுகிறது.
பாதுகாப்பான பண பரிமாற்றம்
எல்லா நிறுவனங்களும் உயர் பாதுகாப்பு முறைமை, குறியாக்கம் மற்றும் ஒருமுறை கடவுச்சொல் சரிபார்ப்புகளை பயன்படுத்துவதால், பண பரிமாற்றம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். இதனால் இணையத்தில் காப்பீடு வாங்குவதில் பயம் அல்லது சந்தேகத்திற்கான இடம் இருப்பதில்லை.
முடிவுரை
டேர்ம் காப்பீடு என்பது குறைந்த செலவில் அதிக பாதுகாப்பை வழங்கும் மிக நம்பகமான வாழ்க்கை காப்பீட்டு திட்டமாகும். குடும்பத்தின் எதிர்பாராத நிதிச் சுமைகளை சமாளிக்க இது உறுதியான பாதுகாப்பு வலையமைப்பாக செயல்படுகிறது.
வெளிப்படையான நிபந்தனைகள், எளிய ஆன்லைன் செயல்முறை, குறைந்த பிரீமியம் மற்றும் விரைவான அங்கீகாரம் ஆகிய காரணங்களால், இது இன்று பெரும்பாலான குடும்பங்களின் முதன்மையான தேர்வாக மாறியுள்ளது. குடும்பத்தின் எதிர்கால நன்மைக்காக, உங்களுக்கு ஏற்ற கால காப்பீட்டு திட்டத்தை இன்றே தேர்வு செய்வது ஒரு பொறுப்பான முடிவாகும்.