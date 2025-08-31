Live
      சட்டம்- ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபி-ஆக வெங்கட்ராமன் பொறுப்பேற்பு
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Aug 2025 4:00 PM IST
      • சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் விடைபெற்றார்.
      • வெங்கட்ராமனிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிட்டு சங்கர் ஜிவால் விடைபெற்றார்.

      தமிழக சட்டம்- ஒழுங்கு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் ஓய்வு பெற்ற நிலையில், பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் பொறுப்பேற்றார்.

      சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் விடைபெற்றார்.

      சங்கர் ஜிவால் விடைபெற்றதை அடுத்து, பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் பொறுப்பேற்றார்.

      வெங்கட்ராமனிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிட்டு சங்கர் ஜிவால் விடைபெற்றார்.

      தமிழக காவல்துறை சட்டம்-ஒழுங்கு டிஜிபி DGP TN Police DGP law order 
