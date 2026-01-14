என் மலர்tooltip icon
      சிவகங்கையில் விஷவாயு தாக்கி 2 பேர் பலி
      சிவகங்கை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Jan 2026 10:48 AM IST
      சிவகங்கை மாவட்டம் படமாத்தூரில் சர்க்கரை ஆலையில் மொலாசஸ் சேமிப்பு டேங்கை 2 தொழிலாளர்கள் சுத்தம் செய்தனர். மொலாசஸ் என்பது சர்க்கரை தயாரிக்கும்போது கிடைக்கும் ஒரு வகை பாகு ஆகும்.

      அப்போது விஷவாயு தாக்கியதில் சிவகங்கையை சேர்ந்த பொன்னழகு, கரும்பாவூர் கிராமத்தை சேர்ந்த மோகனசுந்தரம் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர்.

      விஷவாயு தாக்கி தொழிலாளர்கள் 2 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

