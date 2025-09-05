என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
சென்னையில் நாளை (06.09.2025) மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்...
- காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
- மகாலட்சுமி தெரு, முருகன் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, அமராவதி அவென்யூ.
சென்னை:
சென்னையில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஒரு சில பகுதிகளில் மின் தடை செய்யப்படுகிறது. காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும். பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
அந்த வகையில், நாளை மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள் குறித்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் நாளை (06.09.2025) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக பின்வரும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். அதன்படி,
போரூர்: லட்சுமி அவென்யூ, முகலிவாக்கம் மெயின் ரோடு, ராமச்சந்திரா நகர், பாலாஜி நகர், அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர், குமரி நகர், சிவாஜி நகர், ஓம் சக்தி நகர், எம்.ஆர்.கே நகர், எல் அண்ட் டி நகர் .
அண்ணா சாலை: தொலைக்காட்சி நிலையம், திருவல்லிக்கேணி, பொதுப்பணித்துறை வளாகம், பிரசிடென்சி கல்லூரி, பெரிய தெரு, சிடோஜி தெரு, டி.எச் சாலை, ஐயப்பிள்ளை தெரு, அக்பர் சாஹிப் தெரு, ரங்கநாதன் தெரு, லால் எம்டி தெரு, பெல்ஸ் சாலை, சிஎன்கே சாலை மற்றும் சந்து, எம்டி. அப்துல்லா தெரு மற்றும் சந்து, வெங்கடேசன் தெரு, ஆறுமுகம் தெரு, எழிலகம் வளாகம், சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகம், வாலாஜா சாலை, மியான்சாஹிப் தெரு, முருகப்பா தெரு, சுப்ரமணி செட்டி தெரு & லேன், அருணாசல ஆச்சாரி தெரு, டைபூன் அலிகான் தெரு, யூசுப் லப்பை தெரு மற்றும் லேன், அப்துல் கரீம் தெரு, அபிபுல்லா தெரு, பக்கிரி சாஹிப் தெரு, செல்லப்பிள்ளையார் கோவில் தெரு, குப்புமுத்து தெரு, வல்லப அக்ரஹாரம், மேயர் சிட்டிபாபு தெரு, நாகப்பையர் தெரு, சாரதி தெரு, புலிப்போன் பஜார்.
தில்லை கங்கா நகர்: மகாலட்சுமி தெரு, முருகன் தெரு, பொன்னியம்மன் கோவில் தெரு, அமராவதி அவென்யூ, ஜேக்கப் தெரு, ஜெகநாதன் தெரு, சீனிவாசன் தெரு, ஓயோ தெரு, நேதாஜி தெரு, மணிமேகலை தெரு, கண்ணகி தெரு, பள்ளி தெரு, நாகப்பா குடியிருப்பு, அருள் ஜோதி தெரு, அண்ணாமலை தெரு, குமரன் தெரு, பத்மாவதி தெரு, புழுதிவாக்கம், மடிப்பாக்கம்.
திருவான்மியூர்: இந்திரா நகர் 1வது, 2வது அவென்யூ மற்றும் 4வது, 9வது முதல் 12வது குறுக்குத் தெரு, கெனால் பேங்க் சாலை, வெங்கடரத்தினம் நகர், ஐஸ்வர்யா காலனி, மற்றும் சிஎஸ் காலனி.
கிண்டி: சரஸ்வதி நகர், கல்கி நகர், புவனேஸ்வரி நகர், விநாயகபுரம், சொக்கலிங்கம் நகர், ஏஜிஎஸ் காலனி 1 முதல் 10வது மெயின் ரோடு, ஆண்டாள் நகர் 2வது, 3வது மெயின் ரோடு, சங்கத் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மல்லேஷ் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், எஸ்டெல் ஹோம்ஸ், டிஆர்ஏ சல்மா அபார்ட்மெண்ட், டிஆர்ஏ ரெடிங்டன்.
பஞ்செட்டி: அழிஞ்சிவாக்கம், அத்திப்பேடு, இருளிப்பட்டு, ஜனபஞ்சத்திரம் கூட் ரோடு, பெரியபாளையம் ரோடு, ஜெகநாதபுரம் ரோடு, சாய்கிருபா நகர், விருந்தாவன் நகர், எம்.கே.கார்டன், ஸ்ரீ நகர், எஸ்.வி.பார்ம், மாலிவாக்கம், அமூர் ஜெகநாதபுரம் சத்திரம், குதிரைப்பள்ளம்.
பொன்னேரி: வேலோடை, வைரவன் குப்பம், எலியம்பேடு, பெரியகாவனம், மஹிந்திரா சிட்டி, கிருஷ்ணாபுரம் மற்றும் கனகம்பாக்கம்.
அண்ணா நகர்: சாந்தி காலனி, AA முதல் AM வரையிலான ப்ளாக்ஸ், பழைய L, Y, Z ப்ளாக்ஸ், 7வது பிரதான சாலை, TNHB குடியிருப்புகள் A, B, W ப்ளாக்ஸ், 2வது முதல் 6வது அவென்யூ, ஷெனாய் நகர், பாரதிபுரம், பெரியகூடல் 1வது முதல் 3வது பிரதான சாலை, வெஸ்ட் கிளப் சாலை, அமைந்தகரை, PP கார்டன், MM காலனி, NSK நகர், மற்றும் NM சாலை.