தங்கம் விலையில் மாற்றம்... இன்றைய நிலவரம்
- தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
- 4-வது நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
சென்னை:
தங்கம் விலை கடந்த 2 வாரங்களுக்கும் மேலாக ஏற்ற இறக்கமாக விற்பனையாகிறது. சென்னையில் கடந்த மாதம் 29-ந்தேதி ஒரு பவுன் தங்கம் அதிகபட்சமாக ரூ.1 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 400-க்கு விற்பனையானது. அதன் பிறகு தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் குறைந்து ஏற்ற இறக்கமாக விற்பனையாகி வருகிறது.
கடந்த 2-ந்தேதி ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 600 ஆக குறைந்தது. 3-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 160 ஆகவும், 4-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 200 ஆகவும் அதிகரித்தது. 5-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 560 ஆகவும், 6-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரமாகவும் குறைந்தது.
கடந்த 7-ந்தேதி ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 360 ஆகவும், 9-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 200 ஆகவும் அதிகரித்தது. 10-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 640 ஆக குறைந்தது. 11-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 320 ஆக அதிகரித்தது. 12-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 800 ஆகவும், 13-ந்தேதி ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 200 ஆகவும் குறைந்தது.
கடந்த 14-ந்தேதி தங்கம் விலை அதிகரித்து பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 480-க்கு விற்கப்பட்டது. நேற்றும் அதே விலையே நீடித்தது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. இன்று ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 520-க்கு விற்கப்படுகிறது. இன்று ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.960 குறைந்துள்ளது.
நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.14 ஆயிரத்து 560-க்கு விற்கப்பட்டது. இன்று கிராமுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.14 ஆயிரத்து 440-க்கு விற்கப்படுகிறது.
அதே நேரத்தில் வெள்ளி விலையில் இன்று 4-வது நாளாக மாற்றம் இல்லை. இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.280-க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.