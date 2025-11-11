என் மலர்
SIR பா.ஜ.க.வின் திட்டம் அல்ல RSS-ன் செயல் திட்டம்: திருமாவளவன்
வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தி.மு.க. கூட்டணி கட்சியினர் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை மிண்ட் பகுதியில் நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கூறியதாவது:
* SIR குறித்து விவாதிக்க அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டிய முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு.
* வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் என்பது அவ்வப்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒன்று தான்.
* SIR என்பது தேர்தல் ஆணையம் செய்ய வேண்டிய வேலைதிட்டம் அல்ல.
* SIR என்பது நமது குடியுரிமையை ஆய்வு செய்யும் செயல் நடவடிக்கை, இது ஒரு மறைமுக செயல் திட்டம்.
* தற்போது செயல்படுத்துவது பா.ஜ.க.வின் திட்டம் அல்ல, RSS-ன் செயல் திட்டம்.
* ஒரே நேரத்தில் பல மாங்காய்களை அடிக்கக்கூடிய வேலைகளை RSS செய்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
