      மதுரையில் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு- பயணிகள் வாக்குவாதம்
      மதுரை

      மதுரையில் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு- பயணிகள் வாக்குவாதம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Aug 2025 9:06 PM IST (Updated: 28 Aug 2025 9:35 PM IST)
      • துபாய்க்குப் புறப்படுவதற்காக ஓடு தளத்தில் விமானம் சென்று கொண்டிருந்தது.
      • பயணிகள் விமான நிறுவன ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

      மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 12.20 மணிக்கு துபாய்க்குப் புறப்படுவதற்காக ஓடு தளத்தில் விமானம் சென்று கொண்டிருந்தது.

      மதுரையில் இருந்து துபாய் செல்ல தயாரான ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் திடீரென தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டது.

      130 பயணிகளுடன் ஓடுபாதைக்கு சென்றபோது, விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு கண்டறியப்பட்டது.

      நீண்ட நேரமாக விமான நிலையத்தில் காத்திருந்த பயணிகள் விமான நிறுவன ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

      மதுரை விமான நிலையம் தொழில்நுட்ப கோளாறு madurai airport technical fault 
