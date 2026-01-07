என் மலர்tooltip icon
      தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல்- காங்கிரஸ் சிறப்பு பார்வையாளர்கள் நியமனம்
      தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல்- காங்கிரஸ் சிறப்பு பார்வையாளர்கள் நியமனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Jan 2026 10:04 PM IST
      • தமிழகத்திற்கான சிறப்புப் பார்வையாளர்களை (Special Observers) நியமித்துள்ளது.
      • கூட்டணியில் வலுவான இடத்தைப் பிடிக்கவும் இந்த நியமனங்கள் முக்கியம்.

      2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, காங்கிரஸ் கட்சி தனது தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி (AICC) தமிழகத்திற்கான சிறப்புப் பார்வையாளர்களை (Special Observers) நியமித்துள்ளது.

      இந்நிலையில், முகுல் வாஸ்னிக், உத்தம் குமார் ரெட்டி, முகமது நிஜாமுதீன் ஆகியோரை சிறப்பு பார்வையாளர்களாக காங்கிரஸ் நியமித்தது.

      முகுல் வாஸ்னிக் : காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்.

      உத்தம் குமார் ரெட்டி: தெலுங்கானா மாநில அமைச்சர் மற்றும் முன்னாள் பி.சி.சி தலைவர்.

      முகமது நிஜாமுதீன் : பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவர்.

      2026 தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) போன்ற புதிய கட்சிகளின் வருகையால், காங்கிரஸ் தனது வாக்கு வங்கியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும், கூட்டணியில் வலுவான இடத்தைப் பிடிக்கவும் இந்த நியமனங்கள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.

      ஏற்கனவே கிரிஷ் சோடங்கர் (Girish Chodankar) தமிழக காங்கிரஸ் மேலிடப் பார்வையாளராக இருக்கும் நிலையில், இந்த மூவர் கூடுதலாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

