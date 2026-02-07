என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
இடைக்கால பட்ஜெட் பிப். 17-ந்தேதி தாக்கல் - சபாநாயகர் அறிவிப்பு
- முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
- பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை எவ்வளவு நாள் நடத்துவது என அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கும் சூழலில், விரைவில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடர்பாக சபாநாயகர் அப்பாவு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
சட்டசபை வரும் 17-ந்தேதி கூடுகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை அன்றைய தினம் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்கிறார்.
பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை எவ்வளவு நாள் நடத்துவது என அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
