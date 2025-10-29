என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
SIR பணி: திமுக-வின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு சீமான், விஜய்க்கு அழைப்பு
- 12 மாநிலங்களில் SIR பணி மேற்கொள்ளப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு.
- மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நவம்பர் 2ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்பட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பணி மேற்கொள்ள இருப்பதாக அறிவித்தது.
இதற்கு திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இது தொடர்பாக மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அவசர ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது, அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. வருகிற 2ஆம் தேதி அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்த நிலையில் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாஜக-அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள ஜி.கே. வாசன் கட்சிக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
த.வெக, நாம் தமிழர் கட்சி SIR பணியை கடுமையான எதிர்ப்பதாக வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.