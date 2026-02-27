Live
      தி.மு.க. ஆட்சியில் தனிநபர் வருமானம் உயர்வு
      சென்னை

      27 Feb 2026 12:27 PM IST
      • தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மிக வேகமான தனிநபர் வருமான வளர்ச்சி காலமாக (19.4சதவீதம்) பதிவாகியுள்ளது.
      • கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் தனிநபர் வருமானம் முன்னேறி சாதித்துள்ளது.

      சென்னை:

      தி.மு.க. சார்பில் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது:-

      வளர்ச்சி அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலான ஆட்சி, அதுவே திராவிட மாடல்.

      கடந்த 4 ஆண்டுகளில் (2021-2025), தனிநபர் வருமானம் ரூ.1.78 லட்சம் உயர்ந்து, வரலாற்றிலேயே அதிகமான ரூ.3.62 லட்சம் என்ற நிலையை எட்டியுள்ளது. இது தமிழ்நாடு வரலாற்றில் மிக வேகமான தனிநபர் வருமான வளர்ச்சி காலமாக (19.4சதவீதம்) பதிவாகியுள்ளது.

      20 ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட முன்னேற்ற அளவிற்கு சமமாக, கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் தனிநபர் வருமானம் முன்னேறி சாதித்துள்ளது.

      தொழில் விரிவாக்கம், முதலீட்டை மையமாகக் கொண்ட வளர்ச்சி, மற்றும் மக்களின் வாங்கும் திறனை உயர்த்தும் நலத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றை முன்னிலைப்படுத்திய ஆட்சியின் நேரடி விளைவுதான் இந்த முன்னேற்றம்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      DMK திமுக 
