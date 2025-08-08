Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நாகலாந்து ஆளுநர் இல.கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி
      X
      சென்னை

      நாகலாந்து ஆளுநர் இல.கணேசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Aug 2025 8:39 AM IST (Updated: 8 Aug 2025 8:42 AM IST)
      • ஆளுநர் இல.கணேசன் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது.
      • அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இல.கணேசன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      நாகலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசனுக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இல.கணேசன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

      Nagaland Governor Ila Ganesan நாகலாந்து ஆளுநர் இல கணேசன் 
      Next Story
      ×
        X