      தமிழ்மொழி மீதான தாக்குதல் - இந்தித் திணிப்பு அனைத்துக்கும் எதிராக தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும் - மு.க.ஸ்டாலின்
      சென்னை

      தமிழ்மொழி மீதான தாக்குதல் - இந்தித் திணிப்பு அனைத்துக்கும் எதிராக தமிழ்நாடு போராடும், தமிழ்நாடு வெல்லும் - மு.க.ஸ்டாலின்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 2:46 PM IST
      • மக்களாட்சி மாண்பை மதிக்காத ஆளுநரின் அடாவடி.
      • நிதி ஒதுக்கீட்டு ஓரவஞ்சனை, உழவர்களுக்கு உதவி மறுப்பு.

      கோவை - மதுரை மெட்ரோ ரெயில் திட்டங்களை முடக்கி தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசைக் கண்டித்து மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக்கூட்டணிக் கட்சிகளின் சார்பில் கோவையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

      இந்நிலையில் கோவையில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தின் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில்,

      தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் தீய எண்ணமே உருவான ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசுக்கு எதிராகக் கோவையில் திரண்ட மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி!

      * கோவை, மதுரை மாநகரங்களுக்கான மெட்ரோ திட்டம் நிராகரிப்பு,

      * #SIR மூலம் வாக்குரிமை பறிப்பு, #Delimitation மூலம் தமிழ்நாட்டின் தொகுதி குறைப்பு,

      * மக்களாட்சி மாண்பை மதிக்காத ஆளுநரின் அடாவடி,

      * நிதி ஒதுக்கீட்டு ஓரவஞ்சனை, உழவர்களுக்கு உதவி மறுப்பு,

      * தமிழ்மொழி மீதான தாக்குதல் & இந்தித் திணிப்பு

      * என அனைத்துக்கும் எதிராகத் #தமிழ்நாடுபோராடும்_தமிழ்நாடுவெல்லும்!

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

