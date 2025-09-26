ரெடியா!!! தீபாவளி பட்டாசு வாங்க !!! 85% Offers-ல பட்டாசுகள் வாங்கி இந்த தீபாவளிய அசத்துங்க ...

என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தீபாவளி என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது பட்டாசு மற்றும் இனிப்பு.
தீய சக்தியாக இருந்த நரகாசூரனை, வீழ்த்தி வெற்றிப் பெற்றார் கிருஷ்ணர். இதற்கு பிறகு கிருஷ்ணன் வெற்றி வீரனாக தனது சகோதரியின் வீட்டிற்கு செல்லும் போது அங்கு அவருக்கு வரவேற்பும், இனிப்பும் வழங்கப்படுகிறது.
இதனால் தான், தீபாவளியன்று இனிப்பு மற்றும் பட்டாசு வெடித்து உறவினர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி, புது ஆடை உடுத்தி தீபாவளி திருநாளை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகின்றனர்.
குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வெடித்து மகிழ பட்டாசு வாங்குகிறீர்கள். ஒரு சில பேருக்கு பேன்சி வெடி பிடிக்கும். 200-க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசுகள் ஆன்லைன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பட்டாசுகள் ரெயில் மற்றும் பேருந்திலோ கொண்டு செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. ஆன்லைன் மூலம் (CRACKERSINDIA.COM )புக் செய்து கொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் புக் செய்வதன் மூலம் பட்டாசும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திக்கிற்கே வந்து விடுகிறது. கிப்ட் பாஸ் கொடுப்பதன் மூலம் குடும்பம், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியும்.
பாதுகாப்புடன் எப்படி வெடிப்பது ?
பட்டாசு வெடிக்கும் போது பெரியவர்களின் பார்வையில் வெடித்து மகிழுங்கள். ஒரு வாலி நீரை பக்கத்தில் வைத்த பின் பட்டாசு வெடிக்க தொடங்குங்கள். பிறகு வெடிக்கும் போது சற்று விலகி நின்றபடி கொளுத்துங்கள்.
தீக்காயம் ஏற்பட்டால் குளிர்ந்த நீரை ஊற்றுங்கள். பட்டாசை சட்டை பையில் வைத்திருக்க கூடாது. வெடிகளை டின் பாட்டில் வைத்து வெடிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். நீண்ட வத்திகளை கொண்டு பட்டாசு வெடிக்க செய்யுங்கள்.
சேமிப்பு
CrakersIndai.Com - ல் 85%ஆபர் உடன் குறைந்த பட்சம்
Rs. 2500/- வாங்கினால் போதும் இலவசமாக உங்கள் வீட்டிற்கே கொண்டு வரப்படும். இதனால் நேரம் மற்றும் பணம் சேமிக்கப்படுகிறது.
Last date for Booking : 12.10.25
