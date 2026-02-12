என் மலர்
120 கி.மீ வேகத்தில் இன்று சோதனை ஓட்டம்: மதுரை-போடி தண்டவாள பாதையை கடக்க வேண்டாம்- கலெக்டர் எச்சரிக்கை
- தண்டவாள பகுதிகளில் அமர்ந்திருப்பதோ, தண்டவாளத்தை கடக்க முயற்சிப்பதோ வேண்டாம்.
- வாகன ஓட்டிகள், ஆடு, மாடு மேய்ப்பவர்கள் எச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்பட அறிவுரை.
மேலசொக்கநாதபுரம்:
மதுரையில் இருந்து தேனி மாவட்டம் போடிக்கு தினசரி காலை, மாலை ரெயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல சென்னையில் இருந்து போடிக்கு மதுரை வழியாகவும், போடியில் இருந்து சென்னைக்கு மதுரை வழியாகவும் வாரத்தில் 3 நாட்கள் அதிவிரைவு ரெயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சூழலில் இன்று தண்டவாளத்தின் அதிர்வு, அசைவு மற்றும் குறைபாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக அதிர்வு மற்றும் நகர்வு ஆய்வு ரெயில் இன்று மதுரையில் இருந்து போடிக்கு சுமார் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வாகனத்தில் ரெயில் என்ஜின் மற்றும் தண்டவாள அதிர்வு அறியும் கருவி பெட்டி ஒன்று, அதிகாரிகள் பணியாளர்கள் ஆய்வு பெட்டி ஒன்று இணைக்கப்பட்டு வருகிறது.
காலையில் மதுரையிலிருந்து தூத்துக்குடி வரை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் பின்னர் மதியம் 12 மணிக்கு மேல் மதுரையிலிருந்து போடிக்கு சுமார் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓ.எம்.எஸ். ஆய்வு ரெயில் வரவுள்ளதாக ரெயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
வழக்கமாக 110 கிலோ மீட்டர் வேகம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையில் மதுரையிலிருந்து போடி வரை உள்ள தண்டவாள இருப்புப் பாதைகளில் அதிர்வுகள் மற்றும் நகர்வுகள் எதுவும் உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த சோதனை ஓட்டம் நடைபெற உள்ளது.
வழக்கமாக 2 அல்லது 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் ஆய்வு பரிசோதனை என்றாலும் 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வருவதால் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தண்டவாள பகுதிகளில் அமர்ந்திருப்பதோ, தண்டவாளத்தை கடக்க முயற்சிப்பதோ வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாகன ஓட்டிகள், ஆடு, மாடு மேய்ப்பவர்கள் அப்பகுதியில் தண்டவாளங்களை கடக்கும் பொழுது எச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் ரெயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.