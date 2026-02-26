என் மலர்tooltip icon
      தி.மு.க. ஆட்சியில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு - கே.பி.ராமலிங்கம் குற்றச்சாட்டு
      தர்மபுரி

      தி.மு.க. ஆட்சியில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பு - கே.பி.ராமலிங்கம் குற்றச்சாட்டு

      ByMaalaimalarMaalaimalar26 Feb 2026 9:20 AM IST (Updated: 26 Feb 2026 9:20 AM IST)
      • மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ. 1000 உரிமைத்தொகை யை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.
      • அத்தியாவாசிய பொருளின் விலை பெரும் அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

      அரூர்:

      தருமபுரி மாவட்டம், அரூரை அடுத்த எச்.தொட்டம்பட்டியில் பா.ஜ.க. தெருமுனை பிரசார கூட்டம் நடைபெற்றது.

      இந்த கூட்டத்தில் மாநில துணை தலைவர் கே.பி.ராமலிங்கம் பேசியதாவது:-

      தமிழகத்தில் கடந்த 2021-இல் தி.மு.க. ஆட்சி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து மாநிலம் முழுவதும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள்களின் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளன. இளம்வயது சிறார்கள் கூட போதைப்பொருள்களை பயன்படுத்தும் சூழல் உள்ளது. மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூ. 1000 உரிமைத்தொகை யை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.

      ஆனால், அத்தியாவாசிய பொருளின் விலை பெரும் அளவில் உயர்ந்துள்ளது. அதாவது ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அளவுக்கு கூடுதல் செலவு அதிகரித்துள்ளது.

      எனவே, தமிழகத்தில் 2026-இல் நடைபெறும் சட்டபேரவைத் தேர்தலில் ஏழை, எளியோர் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அனைவரும் அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. கூட்டணியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றார்.

