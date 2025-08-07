என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
சுதந்திர தின விடுமுறை: தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல சிறப்பு ரெயில்கள் அறிவிப்பு
- சென்னை-செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (06089) ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி இரவு 09.55 மணிக்கு எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும்.
- நாகர்கோவில்-தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06012) ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி இரவு 11.15 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும்
சுதந்திர தின விடுமுறையை முன்னிட்டு தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல சிறப்பு ரயில் சேவைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை-செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில்( 06089) ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி இரவு 09.55 மணிக்கு எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் என்றும் நாகர்கோவில்-தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் (06012) ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி இரவு 11.15 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
Next Story