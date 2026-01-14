என் மலர்tooltip icon
      கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு 17-ந்தேதி விடுமுறை அறிவிப்பு
      சென்னை

      கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு 17-ந்தேதி விடுமுறை அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Jan 2026 7:43 PM IST
      • காய்கறி மார்க்கெட் வருகிற 17-ந் தேதி இயங்காது.
      • பழம் மற்றும் பூ மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகள் வழக்கம் போல செயல்படும்.

      பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு வருகிற 17-ந் தேதி (சனிக்கிழமை) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

      இதுகுறித்து கோயம்பேடு அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜி.டி ராஜசேகர் கூறும்போது, விவசாய தொழிலாளர்கள் மற்றும் மார்க்கெட்டில் தங்கி வேலை பார்த்து வரும் ஊழியர்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட சொந்த ஊர் செல்ல உள்ளனர்.

      இதனால் காய்கறி மார்க்கெட் வருகிற 17-ந் தேதி இயங்காது. அதேநேரம் பழம் மற்றும் பூ மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகள் வழக்கம் போல செயல்படும் என்றார்.

