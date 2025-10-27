Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கூடங்குளம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இறங்கிய அரசு பஸ் - உயிர் தப்பிய பயணிகள்
      திருநெல்வேலி

      கூடங்குளம் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இறங்கிய அரசு பஸ் - உயிர் தப்பிய பயணிகள்

      ByMaalaimalarMaalaimalar27 Oct 2025 2:38 PM IST (Updated: 27 Oct 2025 2:38 PM IST)
      • நாகர்கோவில் நோக்கி சென்ற அரசு பஸ் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இறங்கியது.
      • பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      நெல்லை:

      நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் வழியாக இன்று காலை நாகர்கோவில் நோக்கி சென்ற அரசு பஸ் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இறங்கியது.

      டிரைவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததனால் சாலையோரம் சறுக்கி இறங்கிய அந்த பஸ்சில் இருந்த பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். சில பயணிகள் சிறிய காயங்களுடன் தப்பினர்.

      தகவல் அறிந்த உடனே கூடங்குளம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர். பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக மாற்று பஸ்சில் ஏற்றி அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். பஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்ததற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

