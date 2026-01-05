என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
GOLD PRICE TODAY: இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1280 உயர்வு
- வாரத் தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
- தங்கத்திற்கு நிகராக வெள்ளி விலையும் உயர்ந்து வருகிறது.
தங்கம், வெள்ளி விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாரத் தொடக்க நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கம் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் ரூ.640 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், இன்று ஒரோ நாளில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1280 உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, தற்போது, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12,760க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரணத்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.640 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,02,080க்கு விற்பனை ஆகிறது.
இதேபோல், வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் உயர்ந்து ரூ.266க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.2.66 லட்சத்திற்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளியின் விலை காலையில் கிலோவுக்கு ரூ.8,000 உயர்ந்த நிலையில் தற்போது ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.2.66 லட்சத்திற்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை: இன்றைய நிலவரம்
ஒரு கிராம் (22 காரட்)- 12,760 (+160)
ஒரு சவரன் (22 காரட்)- ரூ.1,02,080 (+1280)
வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம்
ஒரு கிராம்- ரூ.266 (+9)
ஒரு கிலோ- ரூ.2.66 லட்சம் (+9000)
கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
4-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800
3-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,800
2-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,00,640
1-1-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,520
31-12-2025- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.99,840
கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
4-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257
3-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.257
2-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.260
1-1-2026- ஒரு கிராம் ரூ.256
31-12-2025- ஒரு கிராம் ரூ.257