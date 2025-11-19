Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சாதி பெயர்களை நீக்கும் அரசாணைக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடை நீட்டிப்பு
      மதுரை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Nov 2025 11:35 AM IST
      • மக்களின் தனிப்பட்ட ஆவணங்களில் பெயர் மாற்றம் செய்வதில் நடைமுறைச் சிரமங்கள் உள்ளன.
      • தமிழக அரசு தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது.

      தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊர்கள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் பெயர்களில் உள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்க தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. சாதிய பாகுபாட்டை ஒழிக்கும் முயற்சியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

      இதற்கிடையே மதுரையைச் சேர்ந்த பரமசிவம் என்பவர் ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், முதலமைச்சர் அறிவிப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் குடியிருப்புகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர் நிலைகளுக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அவசர கதியில் உருவாக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, . ஆதி திராவிடர் காலனி, ஹரிஜன் குடியிருப்பு, வண்ணான்குளம் போன்ற சாதிப்பெயர்களை நீக்குதல், புதிய பெயரிடும் பணிகளை நவம்பர் 19-ந்தேதிக்குள் முடிக்கவும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

      நடைமுறையில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளது. மக்களின் தனிப்பட்ட ஆவணங்களில் பெயர் மாற்றம் செய்வதில் நடைமுறைச் சிரமங்கள் உள்ளன. இது அரசியலமைப்பு சட்டம், பாரம்பரியம், பண்பாட்டிற்கு எதிரானது. எனவே சாதிப்பெயர்களை நீக்கும் இந்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்.

      இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், சாதிப் பெயர்கள் நீக்குவது குறித்து மாநில அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் பாராட்டத்தக்கது. அதே நேரத்தில் இதற்கு என்ன வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து தெளிவுபடுத்தவில்லை, பல்வேறு நடைமுறை சிரமங்கள் உள்ளதாக மனுதாரர் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. எனவே அது குறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்யுங்கள். அதுவரை சாதியப் பெயர்கள் மாற்றுவது குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்பது, ஆய்வு நடத்துவது செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் இறுதி முடிவு எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் என இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த மனு குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் 2 வாரங்களில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

      இந்நிலையில் இந்த வழக்கு ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது.

      இதையடுத்து நீதிபதிகள், சாலை, தெருக்களில் சாதி பெயர்களை நீக்கும் அரசாணைக்கு எதிரான இடைக்கால தடையை நீட்டித்து மனுவை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

