ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான வர்த்தக ஒப்பந்தம்: திருப்பூர் ஆடை ஏற்றுமதிக்கு முன்னேற்றமாக இருக்கும்
திருப்பூர்:
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இந்தியா வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இன்று கையெழுத்திட்டது. இது குறித்து திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் கே.எம். சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:-
இந்திய ஆயத்த ஆடைத் தொழில் என்பது 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்குகிறது. அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 70 சதவீதம் பெண்கள். திருப்பூர் இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த ஏற்றுமதி வளர்ச்சியின் முதுகெலும்பாக உருவெடுத்துள்ளது. இங்கு 2,500 பதிவு செய்யப்பட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள், 20,000 க்கும் மேற்பட்ட துணை நிறுவனங்கள் உள்ளன.
கடந்த 2024-25 நிதியாண்டில் ரூ.45 ஆயிரம் கோடி ஏற்றுமதி வருவாயை எட்டியுள்ளது. சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகளின் மிக உயர்ந்த தரநிலைகளை தொழில்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலம், இது உலகளவில் சுற்றுச்சூழலுக்கு இணக்கமான தொழிலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருந்தபோதிலும், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள தொடர்ச்சியான கட்டணத் தடைகள் போட்டியிடும் நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இந்தியாவின் போட்டித்தன்மையை தொடர்ந்து பாதிக்கின்றன. இந்த சவாலை உணர்ந்து, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் அமைய வலியுறுத்தி வந்தது.
இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வர்த்தக ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், அனைத்து ஆடை தயாரிப்புகளுக்கும் வரியில்லாமல் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்பை நிலைநிறுத்துவதற்கும், சிறு, குறு நடுத்தர நிறுவனங்களின் அடிப்படையிலான உற்பத்திக் குழுக்களை வலுப்படுத்துவதற்கும், 27 ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளில் உள்ள ஐரோப்பிய யூனியன் சந்தையில் இந்தியாவின் தடத்தை கணிசமாக விரிவுபடுத்துவதற்கும் இத்தகைய முடிவு இன்றியமையாததாக இருக்கும்.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான இந்தியாவின் ஆடை ஏற்றுமதியில் திருப்பூர் ஏற்கனவே 30 சதவீதம் பங்கைக் கொண்டுள்ளது, இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது திருப்பூர் ஜவுளி மற்றும் ஆடைத் துறைக்கு முன்னேற்றமாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.