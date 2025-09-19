Live
      தமிழ்நாட்டில் 42 கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்தது தேர்தல் ஆணையம்
      தமிழ்நாட்டில் 42 கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்தது தேர்தல் ஆணையம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Sept 2025 4:03 PM IST
      • 6 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் பங்கேற்காமல் இருந்த கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து.
      • தேர்தல் செலவு கணக்குகளை தாக்கல் செய்யாத கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தையும் ரத்து செய்துள்ளது.

      தமிழ்நாட்டில் 6 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் பங்கேற்காமல் இருந்த 42 கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் 474 கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்துள்ளது. தேர்தல் செலவு கணக்குகளை தாக்கல் செய்யாத கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தையும் ரத்து செய்துள்ளது.

