என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
பட்ஜெட்டில் வருமான வரி சலுகை இடம்பெறாததற்கு காரணம் என்ன? பொருளாதார நிபுணர் விளக்கம்
- வருமான வரி சலுகையை பொறுத்தமட்டில் கடந்த ஆண்டே போதுமான சலுகைகளை அறிவித்துவிட்டார்கள்.
- கண்டெய்னர் உற்பத்திக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்கியுள்ளார்கள்.
சென்னை:
மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் வருமான வரி சலுகை அறிவிப்புகள் இடம்பெறாதது குறித்து, பொருளாதார நிபுணர் ராமசேசன் கூறியதாவது:-
நடுத்தர மக்கள் எப்போதும் வருமான வரி சலுகையை எதிர்பார்ப்பார்கள். இந்த பட்ஜெட்டில் வருமான வரி சலுகை அறிவிப்பு எதுவும் இல்லை.
தற்போதுள்ள சூழலில் பொருளாதாரத்தில் நிலையான தன்மையை தக்க வைத்து கொள்வது அவசியம் என்ற அடிப்படையில் இந்த பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு டிரம்ப் விதித்த 50 சதவீத வரி தான் காரணமாகும். இந்தியா அதிகளவு இறக்குமதியும், குறைந்த அளவு ஏற்றுமதியும் செய்கிறது. இதை சரி செய்வதற்கு நிலையான அறிவிப்புகளை மட்டுமே வெளியிட முடியும்.
வருமான வரி சலுகையை பொறுத்தமட்டில் கடந்த ஆண்டே போதுமான சலுகைகளை அறிவித்துவிட்டார்கள். எனவே, இந்த ஆண்டு மேலும் வருமான வரி சலுகைகளை கொடுக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது.
பொருளாதார வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டே சில துறைகளுக்கு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்கள்.
சீனா தயாரிக்கும் 'செமி கண்டக்டர்' மீது மற்ற நாடுகளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததால் செமி கண்டக்டர் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு, இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மிகப்பெரிய தொழில் மாற்றத்தை உண்டாக்கும். கண்டெய்னர் உற்பத்திக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்கியுள்ளார்கள். இதன் மூலம் ஏற்றுமதிக்கு தேவையான செலவினம் குறையும்.
உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு தேவையான அறிவிப்புகள் அனைத்தும் தற்போதைய பட்ஜெட்டில் வெளியாகியுள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் இது வரவேற்கக்கூடிய பட்ஜெட்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.