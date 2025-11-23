Live
      துபாய் விமான கண்காட்சியில் விபத்து: கோவைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட தேஜஸ் விமானி உடல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Nov 2025 10:18 AM IST
      துபாயில் நடைபெற்ற விமான கண்காட்சியின்போது வானில் பறந்த இந்திய போர் விமானம் தேஜஸ் கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. வானில் வட்டமடித்து சாகசம் செய்து கொண்டிருந்தபோது விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளானது.

      இந்திய போர் விமானம் கீழே விழுந்து வெடித்த சிதறி தீப்பற்றி எரிந்தது. விமான சாகசங்களை நேரில் பார்த்துக் கொண்டிருந்த மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

      இந்த விபத்தில் இந்தியாவின் தேஜஸ் விமான விமானி நமனேஷ் ஸ்யால் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

      இந்நிலையில், வீரமரணம் அடைந்த விமானப்படை விமானி நமனேஷின் உடல் கோவை சூலூர் படைதளத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட நிலையில் அங்கிருந்து அவரின் சொந்த மாநிலமான இமாச்சலுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

      துபாய் விமானம் இந்திய போர் விமானம் தேஜஸ் போர் விமானம் dubai flight crash Tejas aircraft 
