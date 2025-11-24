என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
கடையநல்லூர் அருகே பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - 5 பேர் பலி
தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே அரசு பேருந்தும் தனியார் பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்துக்குள்ளானது.
அச்சம்பட்டி என்ற இடத்தில் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தில் 5 பேர் பலியாகினர். விபத்தில் 3 பெண்கள், 2 ஆண்கள் என மொத்தம் 5 பேர் உயிரிழந்தனர். பேருந்துகளில் பயணித்த 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் அடைந்தனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காலை வேளையில் பேருந்துகளில் அதிக கூட்டம் இருந்ததால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
