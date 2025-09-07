என் மலர்
சென்னை தியாகராய நகரில் பா.ஜ.க. அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
- இ.மெயில் மூலமாக வந்த தகவலையடுத்து பா.ஜ.க. அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் விரைந்து சென்று சோதனை நடத்தினார்கள்.
- பா.ஜ.க. அலுவலகத்துக்கு இதுபோன்று தொடர்ச்சியாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் வருகிறது.
சென்னை:
சென்னை தி.நகரில் உள்ள பா.ஜ.க. அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை டி.ஜி.பி. அலுவலகத்திற்கு இ.மெயில் மூலமாக வந்த தகவலையடுத்து பா.ஜ.க. அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் விரைந்து சென்று சோதனை நடத்தினார்கள். இதில் வெடிகுண்டு எதுவும் சிக்கவில்லை. இதைத் தொடர்ந்து அது வெறும் புரளி என்பது தெரிய வந்தது. பா.ஜ.க. அலுவலகத்துக்கு இது போன்று தொடர்ச்சியாக மிரட்டல் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
