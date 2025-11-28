என் மலர்
தினமும் கொலை, கொள்ளை - எங்கே இருக்கிறது சட்டம் - ஒழுங்கு?: அ.தி.மு.க.
- கொலை, கொள்ளை என சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு தொடர்பான செய்திகளே, செய்தி தாள்களை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.
- பொம்மை முதல்வரின் ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு என்ற ஒன்று உள்ளதா?
அ.தி.மு.க. வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
இவை அனைத்தையும் பார்க்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனதில் எழக் கூடிய கேள்வி ஒன்றுதான்,
எங்கே இருக்கிறது சட்டம் - ஒழுங்கு?
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
