      சொத்து குவிப்பு வழக்கு- அமைச்சர் பெரியகருப்பன் விடுதலை
      சிவகங்கை

      சொத்து குவிப்பு வழக்கு- அமைச்சர் பெரியகருப்பன் விடுதலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 5:33 PM IST
      • வருமனத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.
      • ரூ.1.2 கோடி சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு தொடர்ந்தது.

      சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை விடுதலை செய்து சிவகங்கை மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

      2006ம் ஆண்டு முதல் 2011ம் ஆண்டு வரை பெரிய கருப்பன் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது வருமனத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

      அதில், ரூ.1.2 கோடி சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் பெரியகருப்பனை சிவகங்கை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது.

      சொத்து குவிப்பு வழக்கு அமைச்சர் பெரியகருப்பன் விடுதலை Assets case Minister Periyakaruppan acquittal 
