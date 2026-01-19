என் மலர்tooltip icon
      கள்ளக்குறிச்சியில் ஆற்றுத் திருவிழாவில் விபத்து: கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து 3 பேர் உயிரிழப்பு!
      கள்ளக்குறிச்சியில் ஆற்றுத் திருவிழாவில் விபத்து: கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து 3 பேர் உயிரிழப்பு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 8:16 PM IST (Updated: 19 Jan 2026 8:17 PM IST)
      • ராட்சத பலூனுக்கு காற்று ஏற்றும் சிலிண்டர் வெடித்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே மூன்று பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
      • உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

      கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மணலூர்பேட்டையில் ஆற்று திருவிழாவில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ராட்சத பலூனுக்கு காற்று ஏற்றும் சிலிண்டர் வெடித்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே மூன்று பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர். 10க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

      அப்பகுதியில் உள்ள ஆஞ்சநேயர் கோயில் அருகே நடைபெற்ற இந்த திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்துகொண்ட நிலையில் இந்த சோக சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக மணலூர்பேட்டை போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்கள் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

