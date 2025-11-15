என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது - வானிலை ஆய்வு மையம்
வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு நோக்கி மெதுவாக நகர வாய்ப்பு உள்ளது.
மேல் காற்று சுழற்சி சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து 5.8 கி.மீ. வரை நீண்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
