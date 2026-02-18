என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
தமிழகத்தில் காலியாகும் 6 மாநிலங்களவை இடங்கள்- தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு
- திமுகவில் 4 இடங்களும், அதிமுக சார்பில் 2 இடங்களும் காலியாகும் நிலையில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- வரும் 26ம் தேதி முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது.
தமிழகத்தில் காலியாகும் 6 மாநிலங்களவை இடங்களின் தேர்தலுக்கான தேதியை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் மார்ச் 16ம் தேதி நடைபெறும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
திமுகவில் 4 இடங்களும், அதிமுக சார்பில் 2 இடங்களும் காலியாகும் நிலையில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, திருச்சி சிவா, கனிமொழி சோமு, என்.ஆர்.இளங்கோ, செல்வராஜ், ஜி.கே.வாசன், தம்பிதுரை பாதவிக்காலம் வரும் ஏப்ரல் 2ம் தேதியுடன் நிறைவு பெறுகிறது.
இதையொட்டி, வரும் 26ம் தேதி முதல் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் எனவும் மார்ச் 5ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் கடைசி நாள் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Next Story