      டென்னிஸ்

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: ஸ்வரேவ், முசெட்டி 2வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
      ஆஸ்திரியா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Oct 2025 3:49 AM IST
      • இரண்டாவது சுற்றில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் வெற்றி பெற்றார்.

      வியன்னா:

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றுப் போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், இங்கிலாந்தின் ஜேக்கப் பேர்ன்லி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக விளையாடிய ஸ்வரேவ் 6-4, 1-6, 7-6 (7-5) என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இத்தாலியின் லாரன்சோ முசெட்டி 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் செர்பியாவின் மெஜோடோவிக்கை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

