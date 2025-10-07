என் மலர்
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றில் நம்பர் 3 வீரர் அதிர்ச்சி தோல்வி
- ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 3வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
பீஜிங்:
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் நம்பர் 3 வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், பிரான்சின் ஆர்தர் ரிண்டர்நெக் உடன் மோதினார்.
இதில் ஸ்வரேவ் முதல் செட்டை 6-4 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட பிரான்ஸ் வீரர் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 6-2 என வென்று 4-வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார். இதனால் ஸ்வரேவ் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
