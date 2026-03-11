என் மலர்tooltip icon
      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி #YukiBhambri
      அமெரிக்கா

      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறியது யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி #YukiBhambri

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 3:51 AM IST
      • இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
      வாஷிங்டன்:

      இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-ஸ்வீடனின் ஆண்ட்ரே கோரன்சன் ஜோடி, செக் நாட்டின் ஜெரி லெஹெகா-நெதர்லாந்தின் சாண்டர் அரெண்டஸ் ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி 6-4, 6-4 என எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      Indian Wells Open Yuki Bhambri இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் யூகி பாம்ப்ரி 
