என் மலர்
டென்னிஸ்
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றது.
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி-ஸ்வீடனின் ஆண்ட்ரே கோரன்சன் ஜோடி, நெதர்லாந்தின் டேவிட் பை-பிரான்சின் பேப்ரிஸ் மார்டின் ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய யூகி பாம்ப்ரி ஜோடி 6-1, 6-3 என எளிதில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
Next Story