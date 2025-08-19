என் மலர்
டென்னிஸ்
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: கலப்பு இரட்டையரில் களமிறங்கும் முன்னணி வீரர்கள்
நியூயார்க்:
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் களமிறங்க உள்ளனர்.
இதில், நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர்- செக் குடியரசின் கேதரினா சினியாகோவாவுடன் களமிறங்குகிறார்.
ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ்- சுவிட்சர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்கிக் உடன் களமிறங்குகிறார்.
ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ்-பிரிட்டனின் எம்மா ரானுகாடு உடன் களமிறங்குகிறார்.
போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்-நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட் உடன் களமிறங்குகிறார்.
இதேபோல், கஜகஸ்தான் எலினா ரிபாகினா, ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா உள்பட பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் களமிறங்க உள்ளனர்.
