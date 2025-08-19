Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: கலப்பு இரட்டையரில் களமிறங்கும் முன்னணி வீரர்கள்
      X
      அமெரிக்கா

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: கலப்பு இரட்டையரில் களமிறங்கும் முன்னணி வீரர்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 5:48 PM IST
      • அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • கலப்பு இரட்டையரில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர்-செக் குடியரசின் சினியாகோவாவுடன் களமிறங்குகிறார்.

      நியூயார்க்:

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் களமிறங்க உள்ளனர்.

      இதில், நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர்- செக் குடியரசின் கேதரினா சினியாகோவாவுடன் களமிறங்குகிறார்.

      ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ்- சுவிட்சர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்கிக் உடன் களமிறங்குகிறார்.

      ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ்-பிரிட்டனின் எம்மா ரானுகாடு உடன் களமிறங்குகிறார்.

      போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக்-நார்வேயின் காஸ்பர் ரூட் உடன் களமிறங்குகிறார்.

      இதேபோல், கஜகஸ்தான் எலினா ரிபாகினா, ஜப்பான் வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா உள்பட பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் களமிறங்க உள்ளனர்.

      US Open Tennis Mixed Doubles அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் கலப்பு இரட்டையர் 
      Next Story
      ×
        X