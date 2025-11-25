என் மலர்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: இந்தியாவின் சுமித் நாகல் தகுதிச்சுற்றில் வெற்றி
- ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
- முதல் தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் சுமித் நாகல் வெற்றி பெற்றார்.
செங்டு:
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது.
இந்தத் தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் சீனாவின் செங்டு நகரில் நவம்பர் 24-ம் தேதி முதல் 29-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்தியாவின் சுமித் நாகல், சீனாவின் ஜாங் மிங்குல் உடன் மோதினார்.
இதில் முதல் செட்டை 2-6 என இழந்த சுமித் நாகல் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 6-0, 6-2 என கைப்பற்றினார். இதன்மூலம் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
