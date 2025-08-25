Live
      டென்னிஸ்

      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி
      அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்25 Aug 2025 11:41 AM IST
      • டெனியல் மெட்வதேவ் (ரஷ்யா) மற்றும் பெஞ்சமின் போன்சி (பிரெஞ்சு) ஆகியோர் மோதினர்.
      • முதல் 2 செட்டை பெஞ்சமின் கைப்பற்றினார்.

      நியூயார்க்:

      'கிராண்ட்ஸ்லாம்' என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க் நகரில் நேற்று தொடங்கியது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் டேனியல் மெத்வதேவ் (ரஷ்யா) மற்றும் பெஞ்சமின் போன்சி (பிரெஞ்சு) ஆகியோர் மோதினர்.

      இந்த ஆட்டத்தில் முதல் 2 செட்டை பெஞ்சமின் கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மெத்வதேவ் அடுத்த 2 செட்டை கைப்பற்றினார். பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தின் கடைசி செட்டை பெஞ்சமி கைப்பற்றினார்.

      இதன் மூலம் 6-3, 7-5, 6-7(5-7), 0-6, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் மெத்வதேவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு பெஞ்சமின் முன்னேறினார்.

