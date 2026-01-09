என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      பிரிஸ்பேன் ஓபன்: நம்பர் 2 வீராங்கனைக்கு அதிர்ச்சி அளித்த உக்ரைன் வீராங்கனை
      X
      ஆஸ்திரேலியா

      பிரிஸ்பேன் ஓபன்: நம்பர் 2 வீராங்கனைக்கு அதிர்ச்சி அளித்த உக்ரைன் வீராங்கனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Jan 2026 3:31 AM IST
      • பிரிஸ்பேன் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது.
      • பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் நம்பர் 2 வீராங்கனை தோல்வி அடைந்தார்.

      சிட்னி:

      பிரிஸ்பேன் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் நம்பர் 2 வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் அமெண்டா அனிசிமோவா, உக்ரைன் வீராங்கனை மார்தா கோஸ்ட்யுக் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய உக்ரைன் வீராங்கனை 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் அமெண்டா அனிசிமோவா தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      Brisbane Open Amanda Anisimova பிரிஸ்பேன் ஓபன் டென்னிஸ் 
      Next Story
      ×
        X