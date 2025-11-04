என் மலர்
ஏடிபி டென்னிஸ் தரவரிசை: நம்பர் 1 இடத்தை தக்கவைத்தார் சின்னர்
- சமீபத்தில் பிரான்சில் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது.
- இறுதியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர் வென்று சாம்பியன் பட்டம் பெற்றார்.
பாரிஸ்:
பிரான்சின் நான்டெரெ நகரில் சமீபத்தில் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது. இதன் இறுதிப்போட்டியில் இத்தாலி வீரர் ஜானிக் சின்னர், கனடா வீரர் ஃபெலிக்ஸ் அகர் அலியஸிமேவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இந்நிலையில், ஏடிபி டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அந்தப் பட்டியலில் ஜானிக் சின்னர் 11,500 புள்ளிகளுடன் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார்.
11,250 புள்ளிகளுடன் ஸ்பெயின் வீரர் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 2வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.
ஜெர்மனி வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் 5,560 புள்ளிகளுடன் 3ம் இடத்திலும், அமெரிக்க வீரர் டெய்லர் பிரிட்ஸ் 4,735 புள்ளிகளுடன் 4ம் இடத்திலும், செர்பியா வீரர் நோவக் ஜோகோவிச் 4,580 புள்ளிகளுடன் 5ம் இடத்திலும் உள்ளனர்.
