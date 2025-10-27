என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரியா

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சின்னர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Oct 2025 4:04 AM IST
      • வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடைபெற்றது.
      • ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதியில் இத்தாலியின் சின்னர் வெற்றி பெற்றார்.

      வியன்னா:

      வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடைபெற்றது.

      ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் உடன் மோதினார்.

      இதில் சின்னர் 3-6 என முதல் செட்டை இழந்தார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட சின்னர் அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 7-5 என வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். வியன்னா ஓபன் தொடரில் இவரது 2வது பட்டமாகும்.

