Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுடென்னிஸ்

      டென்னிஸ்

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
      X

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: அரையிறுதியில் ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 4:29 PM IST
      • அரையிறுதியில் நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோவின் வேலண்டின் வச்ராட் உடன் மோதினார்.
      • இந்த ஆட்டத்தில் வச்ராட் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோவின் வேலண்டின் வச்ராட் உடன் மோதினார்.

      இந்த ஆட்டத்தில் வச்ராட் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார்.

      வச்ராட் இறுதிப் போட்டியில் டேனியல் மெட்வெதெவ் அல்லது ஆர்தர் ரிண்டர்க்னெக்கை எதிர்கொள்வார்.

      Shanghai Masters Tennis Novak Djokovic ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் ஜோகோவிச் 
      Next Story
      ×
        X