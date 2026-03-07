என் மலர்
டென்னிஸ்
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: 2வது சுற்றில் சபலென்கா வெற்றி
- இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
- இதில் பெலாரஸ் வீராங்கனை சபலென்கா மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
வாஷிங்டன்:
இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்று போட்டிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இதில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, ஜப்பானின் சகாட்சுமே உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய சபலென்கா 6-4, 6-2 என எளிதில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Next Story