      Sabalenka | இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன்: சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் சபலென்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 March 2026 2:49 AM IST
      இந்தியன் வெல்ஸ் ஓபன் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன. இதில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா உடன் மோதினார்.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய ரிபாகினா முதல் செட்டை 6-3 என கைப்பற்றினார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஆடிய சபலென்கா அடுத்த இரு செட்களை 6-3, 7-6 (8-6) என வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

